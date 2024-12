Dramat gwiazdy sportu. Dziecko urodziło się martwe. "Powitanie i pożegnanie"

Trent Williams to wielka gwiazda futbolu amerykańskiego. On i jego ukochana żona, Sondra, mają już córki, ale teraz cieszyli się na nadejście ich kolejnego dziecka, ale pierwszego syna. Niestety, ciąża Sondry zaczęła się od problemów. Najpierw doszło do straty bliźniaka narodzonego później dziecka.