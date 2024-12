Lewandowska zaskoczyła. Nagle przemówiła do kibiców w języku hiszpańskim

Latem 2022 roku życie Anny i Roberta Lewandowskich zmieniło się o 360 stopni. Wówczas małżonkowie po wielu latach mieszkania w Niemczech wraz z córkami przenieśli się do słonecznej Hiszpanii. Zmiana miejsca zamieszkania była oczywiście związana z piłkarską karierą Roberta, który wówczas zdecydował się na transfer do FC Barcelona .

Anna jeszcze przed przeprowadzką do Katalonii zaczęła uczyć się języka hiszpańskiego, aby szybciej zaaklimatyzować się w nowym kraju. Swoimi wpisami na temat nauki nowego języka WAG piłkarskiej reprezentacji Polski jeszcze mocniej podsycała wówczas plotki na temat transferu męża do "Blaugrany". Wkrótce potem stało się jasne, że to właśnie w barwach "Dumy Katalonii" 36-letni snajper będzie występował przez kolejne lata.