Dekiert trzymała to w tajemnicy. Nieoficjalne wieści o jej ślubie

Najpierw uwagę wszystkich zwrócił wpis Dekiert na Instagramie. Podpisała go znaczącymi słowami - "A sesję, z której zdjęcia będziemy wam co kilka dni podrzucać, wymyślił i wyprodukował mój mąż Sławomir Nelup. Kochanie, dziękuję ci bardzo!". Zdaje się, że choć nigdzie oficjalna informacja się nie pojawiła, to prezenterka cieszy się kolejnymi miodowymi miesiącami w swoim związku.