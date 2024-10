Sylwia Dekiert ujawniła, z czym się zmaga. Nie poddaje się

Sylwia Dekiert prowadzi aktywnie swój profil na Instagramie, gdzie m.in. pokazuje kulisy swojej pracy w telewizji. Od czasu do czasu jednak otwiera się także na prywatne kwestie. Na jej profilu często możemy także zobaczyć ujęcia z siłowni, na którą uczęszcza regularnie. Jak się okazuje, pomimo iż stara się rzeźbić swoją sylwetkę, to w jej przypadku nie jest to takie proste. A wszystko dlatego, że zmaga się z niedowagą. Jak sobie z nią radzi?