Schreiber rozwiała wątpliwości co do drugiego ślubu. Już wszystko jasne

Marianna Schreiber i Przemysław Czarnecki mają się ku sobie

Nie tak dawno Marianna Schreiber ubolewała publicznie, że mąż ją zostawił, a ona o rozwodzie dowiedziała się z gazet . Choć po tym, jak trzy lata temu pokazała się w programie "Top Model", a następnie zrobiła sobie śmiałe zdjęcia oraz założyła partię, i tak większość osób nie wróżyło im długiej wspólnej przyszłości, to jednak przez pewien czas wydawało się, że małżeństwo Schreiberów, mimo przeciwności losu, przetrwa.

Dziś wiemy już na pewno, że para jest w trakcie ustalania warunków rozwodu i jest on nieunikniony.