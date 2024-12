Marina zostawiła męża w Hiszpanii i wróciła do Warszawy. Miała ważny powód

Marina Łuczenko-Szczęsna na co dzień zajmuje się w tej chwili swoją córką, Noelią, i wspiera siedzącego na ławce rezerwowych FC Barcelony męża, który chyba wolałby jednak przejść na emeryturę, jeśli tak ma wyglądać dalej jego sytuacja. Małżonka bramkarza co jakiś czas zostawia jednak dzieci pod opieką ich ojca i rusza w nieznane. Ostatnio postanowiła przylecieć do Warszawy, miała ważny powód. Chodziło o wsparcie dla jej przyjaciółki.