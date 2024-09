Sylwia Dekiert nadała komunikat. Oficjalnie ogłosiła. A jednak wraca

Sylwia Dekiert wraca do sportu

Wielokrotnie była gospodynią studia olimpijskiego czy meczowego podczas mistrzostw świata czy Europy. Co ciekawe, jest także jedną z nielicznych dziennikarek, które pasjonują się boksem . W przeszłości miała okazję prowadzić gale bokserskie, jednak w ostatnich miesiącach była skupiona bardziej lekkoatletyce i piłce nożnej . Teraz jednak, jak ogłosiła na swoim profilu na Instagramie, wraca do boksu!

Dekiert na instastory zamieściła krótki komunikat: "A ja w końcu wracam do boksu" . Dziennikarka poprowadzi magazyn "Ring", do którego aktualnie się przygotowuje.

Jak to się zaczęło?

"Wszyscy na Gołotę wstawali, więc i ja wstawałam na Gołotę razem z rodzicami. Byłam budzona o trzeciej czy czwartej nad ranem. Natomiast już później, w pracy w telewizji, to był rok ok 2003-2004, nie było reporterki, która by pojechała na boks, a wtedy Telewizja Polska podpisała umowę na galę boksu (...) i tak to się zaczęło" - wyznała wówczas.