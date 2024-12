Fatalne sceny z Fabiańskim. Są nowe informacje o Polaku, ujawniają szczegóły

Tradycją w angielskiej piłce jest tak zwany "Boxing Day". W drugi dzień świąt rozgrywana jest kolejka Premier League, a w 2024 roku jednym ze spotkań było starcie Southampton z West Ham United. Było to spotkanie w dolnej połowie tabeli, a gospodarze walczyli o to, aby choć trochę polepszyć swoją sytuację. Southampton w tym sezonie zdobyło zaledwie sześć punktów i to m.in. dlatego West Ham było faworytem czwartkowej rywalizacji.

