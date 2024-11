Anna Lewandowska nigdy nie ukrywała, że sport jest bliski jej sercu - przez wiele lat trenowała karate tradycyjne i odnosiła sukcesy na arenach międzynarodowych, a następnie została trenerką fitness i zbudowała naprawdę imponujące imperium biznesowe , którego celem jest zachęcanie Polaków (i nie tylko) do codziennej aktywności fizycznej i dbania o siebie.

Żona Roberta Lewandowskiego jest właścicielką kilku dobrze prosperujących firm oraz marek, które łączy ten sam cel - przekonanie klientów do dbania o swoje ciało oraz duszę. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych biznesów WAG piłkarskiej reprezentacji Polski jest marka Phlov oferująca naturalne i wegańskie kosmetyki.

Anna Lewandowska przygotowała kalendarze adwentowe

"Zadawaliście mi ostatnio pytania, czy kalendarze adwentowe wrócą. No i okazuje się, że chyba naprawdę je bardzo lubicie, bo zdecydowaliśmy się kontynuować naszą tradycję i znowu na stronie możecie znaleźć kalendarze adwentowe. 24 produkty bądź 12. Dzięki temu możecie też poznać nasze bestsellery, nasze portfolio produktów, potestować, zdecydować co lubicie i być może komuś przypadnie coś jeszcze bardziej do gustu, żeby stosować przez cały rok" - przekazała na Insta Stories.