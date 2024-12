Co się dzieje z polskimi skoczkami? Statystyka nie kłamie, Thomas Thurnbichler ma się czego obawiać

Po takich sezonach Łukasz Kruczek i Michal Doleżal kończyli pracę z kadrą

Na pocieszenie pozostaje fakt, że ubiegłej zimy miejsca w "10" wydawały się niemal nieosiągalne. Polacy jednak zaskoczyli i w 15. konkursie sezonu w Willingen wpadki do "10". Do tego dwa miejsca na podium tamtej zimy zaliczył Aleksander Zniszczoł. Z takiego dna udało się zatem coś wówczas wyskakać. Patrząc zatem na to, jak to wygląda tej zimy, to są podstawy do tego, by myśleć, że będzie o wiele lepiej, bo jest na czym budować.