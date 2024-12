Małysz ostrzega przed dramatem. Rewolucyjny pomysł legendy. "Będzie coraz gorzej"

Adam Małysz z rewolucyjnym pomysłem. To może uratować skoki narciarskie

Jeśli FIS w miarę szybko nie wymyśli jakiejś alternatywy i zmiany całego systemu skoków... Chodzi mi o to, żeby to znowu zaczęło się podobać kibicom. Moim zdaniem będzie coraz gorzej z pogodą i mam tu na myśli przede wszystkim wiatr

Legenda skoków zastanawia się również nad rewolucyjnym pomysłem i ostrzega jednocześnie przed dramatyczną sytuacją, jaką jest brak funduszy na organizację konkursów Pucharu Świata. "Nie wiem, czy rozwiązaniem nie byłaby próba wybudowania skoczni w jakiejś hali albo zamkniętej w jakiś inny sposób. Wiem, że to są potężne koszty, ale może do tego dojdzie i coś takiego w końcu powstanie? To chyba jedyne rozwiązanie. Pytanie, kogo na to stać? Dzisiaj coraz mniej organizatorów stać na przeprowadzenie Pucharu Świata..." - ostrzega prezes PZN.