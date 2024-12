Kibice skoków narciarskich w naszym kraju mogą już odliczać dni, a może i godziny do weekendu z Pucharem Świata w Wiśle. Na skoczni imienia Adama Małysza przed biało-czerwonymi fanami zaprezentuje się między innymi Kamil Stoch, który na starcie nowego sezonu zmaga się ze sporym problemem. Ujawnił to w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onetem" sam prezes Polskiego Związku Narciarskiego, który udał się nawet w tej sprawie do trenera naszego trzykrotnego mistrza olimpijskiego - Michala Doleżala.