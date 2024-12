Thomas Thurnbichler zdecydował. Wielki powrót do kadry na konkursy w Wiśle

Znamy już kadrę reprezentacji Polski na konkursy Pucharu Świata w Wiśle. Do kadry po kontuzji wraca Piotr Żyła. Oprócz niego do rywalizacji staną Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł, Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Jakub Wolny, Kacper Juroszek, Maciej Kot oraz Andrzej Stękała. Grono jest tak szerokie, bo zdecydowano się wykorzystać tzw. kwotę krajową.

- Od operacji przez ostatnie półtora miesiąca Piotr czyni stałe postępy. Fizycznie już prawie dotarł na maksimum możliwości. Jest na dobrej drodze, ale niego najważniejsze teraz by spokojnie potrenował, ustabilizował swoje skoki i przygotował się do startu w Wiśle - mówił tuż przed inauguracją sezonu trener Thomas Thurnbichler, cytowany przez polskieradio24.pl.