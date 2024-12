Konkursy w Ruce od lat kojarzą się z trudnymi warunkami, które uniemożliwiają płynne przeprowadzanie zawodów i nie inaczej było także tym razem. Najpierw z piątku na sobotę przeniesiono treningi i kwalifikacje, z kolei następnego dnia część skoczków oddawała swoje próby przy silnym wietrze. Pechowcami okazali się m.in. Robert Johansson i Halvor Egner Granerud, którzy nie zdołali uzyskać awansu do konkursu.

"To nie jest bezpieczne. Są szanse na uzyskanie gorszych warunków, niż wskazywałyby na liczniki. To jak wskakiwanie do suszarki" - pomstował później Granerud w rozmowie z norweskim portalem NRK.