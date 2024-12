Timi Zajc miał dużego pecha. Tak zareagował

24-letni Słoweniec w kwalifikacjach skoczył 141 m i był 12., przez co miał prawo oczekiwać, że w konkursie włączy się do walki o wysokie lokaty. Niestety, podobnie jak startujący po nim Granerud i Michael Hayboeck, trafił na złe warunki i uzyskał zaledwie 99,5 m. To dało mu zaledwie 39. miejsce i brak awansu do drugiej serii, która później ostatecznie i tak została przerwana.