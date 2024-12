Ależ moment Niemców, tego nie było ćwierć wieku. Horngacher zabrał głos

Takiego dobrego startu nie mieli od dawna. W sezonie 1998/99 dominował Martin Schmitt, który zaczął od dubletu... w Lillehammer, a następnie wygrał we francuskim Chamonix. Trzy pierwsze konkursy były więc pod jego dyktando. W czwartym przegrał z Janne Ahonenem i Kazuyoshim Funakim, by w piątym znowu być najlepszym, tym razem na skoczni we włoskim Predazzo.