Skandal w Lillehammer, FIS reaguje. Ta zmiana dotknie polskich skoczków

Sportowa klasa i jakość pomogły Krirstofferowi Eriksonowi Sundalowi wyratować się z trudnej sytuacji w Lillehammer. Podczas kwalifikacji do sobotniego konkursu doszło do potężnego skandalu, za który odpowiadają organizatorzy. Norweg został zepchnięty z belki przez bandę reklamową, ale udało mu się szybko przejść do pozycji najazdowej, a nawet oddać udany skok. Lądował po nim aż na 135. metrze.