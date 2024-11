Kamil Stoch: Szału nie ma, ale mam to w sobie

Kamil Stoch nie jest w miejscu, w którym chciałby, ale ma wiarę

W skokach Stocha nie było błysku. On sam podkreślał, że przez cały weekend było w nich wiele napięcia. I jeśli tego się wyzbędzie, to powinno być o wiele lepiej.

- Szału nie ma. Nie urywały te skoki... choć mnie urwało w tym pierwszym niedzielnym i to konkretnie. To był bardzo mocno spóźniony skok. Z pozytywów, których chcę szukać, to na pewno to, że oddałem dwa skoki w konkursie - opowiadał Stoch.