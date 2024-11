Po niezbyt zadowalających występach swojego podopiecznego w Lillehammer austriacki szkoleniowiec jeszcze w niedzielę podjął decyzję o zmianach w składzie “Biało-Czerwonych". Jak ogłosił za pośrednictwem Polskiego Związku Narciarskiego, w Ruce miejsce Macieja Kota zajmie Andrzej Stękała . "Po rozmowie z Maciejem Kotem zdecydowaliśmy, że wróci do treningu. Będzie trenował w Eisenerz razem z Piotrem Żyłą i Kacprem Juroszkiem oraz całą drugą drużyną. Ruka to nie jest łatwa skocznia. Trzeba mieć jasność, co chce się osiągnąć. Maciej skakał dobrze przez trzy ostatnie tygodnie. W Lillehammer miał trudny czas, więc lepiej dla niego, by zrobił kilka naturalnych skoków treningowych. Potem wróci do Wisły z jasną wizją" - wyjaśnił Thurnbichler.