Rywale Polaków odkrywają karty. Wielki powrót mistrza

Choć sezon zimowy w skokach narciarskich ledwo co dobiegł końca, reprezentacje poszczególnych krajów już myślą o kolejnych zawodach na arenach międzynarodowych. Wiele drużyn podczas krótkiej przerwy do rywalizacji ma pełne ręce roboty. Po niezbyt udanej zimie treningi dość szybko wznowili Polacy, Szwajcarzy natomiast podjęli już nawet decyzję na temat tego, którzy zawodnicy znajdą się w poszczególnych grupach treningowych. Z tyłu nie pozostają także Niemcy, którzy co prawda początek sezonu 2023/2024 mieli znakomity, jednak jego końcówka pozostawiła już wiele do życzenia.

