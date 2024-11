Specjalne warunki dla Kamila Stocha. Potencjalny konflikt między Doleżalem i Thurnbichlerem

Stoch na własnych warunkach. Szereg zmian i porozumień

Kwestią do ustalenia była także obecność i działalność trenerów Stocha podczas zawodów. "Thurnbichler potwierdził TVPSPORT.PL, że on (Michal Dolezal przyp. red.) jako szef teamu Stocha będzie mógł być wcielany niejako do głównego sztabu i będzie obecny wewnątrz . Będzie bywał w miejscach, w których startuje Stoch. Istnieje też możliwość, że w jakiejś roli (być może nie wszędzie i nie zawsze) dołączy serwisman Kamila, doskonale znany przecież reszcie zawodników i trenerów z poprzednich lat współpracy" - czytamy dalej.

Oczywiście w skokach niezwykle ważny jest sprzęt, a konkretnie kombinezony, które w poprzednich latach bywały bardzo mocną bronią naszej kadry. "Zresztą, to on (Michal Dolezal przyp. red.) - mając w tej materii olbrzymie doświadczenie - będzie przygotowywał swojemu zawodnikowi kombinezony. Normą będą więc sytuacje, w których jego materiały (kolorystyka, kroje itp.) będą w PŚ różnić się od tego, co noszą pozostali Polacy. Kamil ufa Michalowi, ale ma ku temu powody. Po dwóch latach pracy Czecha u boku Stefana Horngachera w Niemczech jego wiedza i horyzonty tylko się poszerzyły. Choć oczywiście sztaby ze sobą rozmawiają i mają niezły, choć sporadyczny kontakt, to obraz, jaki się jawi, sugeruje dwa oddzielne byty. Niewykluczone zresztą, że w materii kombinezonów pomiędzy dwójką ekspertów może wywiązać się nawet pewien rodzaj zdrowej rywalizacji" - przekazał dziennikarz.