Wielkie zmiany przed sezonem. Thurnbichler o wszystkim opowiedział

Po nie do końca udanej zimie polscy skoczkowie nie mogą liczyć na dłuższy urlop. Panowie rozpoczęli już przygotowania do kolejnego sezonu. Jak się okazuje, podopieczni Thomasa Thurnbichlera zanim rozpoczną treningi na skoczni, będą musieli przyzwyczaić się do zmian, jakie wprowadzono w ostatnich dniach. O szczegółach austriacki szkoleniowiec opowiedział w rozmowie z dziennikarzami Eurosportu.