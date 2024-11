Piotr Żyła broni złotego medalu. Zaskakujący komunikat. Kibice przypuścili szturm

Organizatorzy przyszłorocznych mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym mają powody do zadowolenia. Niemal cztery miesiące przed rywalizacją wyprzedane zostały wszystkie bilety na dwa konkursy skoków narciarskich - drużynowy oraz indywidualny na dużej skoczni. Ale jest dobra wiadomość dla kibiców z Polski, którzy wybierają się do Norwegii. Do kupienia są jeszcze wejściówki na zawody na obiekcie normalnym. To tam Piotr Żyła będzie bronił tytułu mistrza świata z Planicy.