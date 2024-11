Chwila niepewności dla Polaka, a potem takie wieści. Znamy wyniki niedzielnych kwalifikacji w Lillehammer

Dawid Kubacki: To, co zrobiłem, było normalne i każdy postąpiłby tak samo

Dawid Kubacki: To, co zrobiłem, było normalne i każdy postąpiłby tak samo / Polsat Sport / Polsat Sport

Kwalifikacje do niedzielnego konkursu PŚ w Lillehammer. Skoki Polaków, wyniki

O godz. 09.30 rozpoczęły się kwalifikacje do kolejnych zawodów indywidualnych (notabene pierwotnie zaplanowane na 14.45, ale przesunięte z powodu obawy o warunki pogodowe) - i jako pierwszy na belce zameldował się w tym przypadku Polak Maciej Kot, który skoczył dokładnie 117,5 m, co dało mu 101,2 pkt. Nie był to więc bez wątpienia łatwy start. Kolejnym "Biało-Czerwonym", który pokazał się na Lysgaardsbakken był Kamil Stoch, który oddał skok na odległość 125 m (117,9 pkt), co było bez wątpienia lepszą wieścią.