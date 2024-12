O której skoki narciarskie dzisiaj? Gdzie transmisja konkursu TCS w Oberstdorfie? [WYNIKI NA ŻYWO]

Puchar Świata w skokach narciarskich rozkręcił się już na dobre . Na razie największy popis daje Pius Paschke . Niemiec zdecydowanie prowadzi w klasyfikacji generalnej i pewnym krokiem zmierza po pierwszą Kryształową Kulę w karierze. Goni go zacna grupa pościgowa, w której niestety nie znajdują się reprezentanci Polski. Podopieczni Thomasa Thurnbichlera nie plasują się regularnie w pierwszej dziesiątce, tylko z reguły walczą o udział w serii finałowej. Na razie najlepiej spośród nich radzi sobie Paweł Wąsek .

Kibice liczą, że pomimo nie najlepszych wyników, dojdzie do swego rodzaju przełomu podczas jednej z najważniejszych imprez w kalendarzu, czyli Turnieju Czterech Skoczni. Zmagania tradycyjnie rozpoczną się w Oberstdorfie. U naszych zachodnich sąsiadów wystąpi łącznie pięciu "Biało-Czerwonych". Za nimi kwalifikacje, które odbyły się 28 grudnia. Główne zmagania to jednak zupełnie inna para kaloszy. Zwłaszcza, że po raz pierwszy w tym roku odbędą się one w formule KO. Pary ustalono na podstawie wyników piątkowej rywalizacji.