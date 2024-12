Koszmar Piotra Żyły. Prawdziwa "petarda" Wąska, najlepszy wynik w karierze

Kwalifikacje do pierwszego w tym sezonie konkursu Turnieju Czterech Skoczni przebiegły pod znakiem dominacji Austriaków, którzy zajęli pięć pierwszych miejsc i przedstawili się jako wielcy faworyci do wygrania całej imprezy. Gdzieś w tle odbył się dramat Dawida Kubackiego, który nie był w stanie awansować do zawodów. Te rozpoczęły się w niedzielę o 16:30. Najlepszym z naszych skoczków był Paweł Wąsek, który zajął 10. miejsce - najlepsze w sezonie i swojej historii występów w tej imprezie. Cały konkurs wygrał zaś Stefan Kraft.