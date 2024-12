Wielki powrót do Pucharu Świata. W przeszłości walczyli ze Stochem

Puchar Świata w skokach narciarskich w tym sezonie ma jednego dominatora i niestety nie jest to Kamil Stoch , jak to bywało w latach ubiegłych. Tym razem zdecydowanie najlepszym ze skoczków jest Pius Paschke . Doświadczony Niemiec wszedł na poziom, który jest aktualnie nieosiągalny dla innych.

Słowacja czekała ponad dekadę. Wielki powrót do Pucharu Świata

33-letni skoczek to jednak jeden z tych, którzy na skoczniach są od dawna. W tym sezonie do czołówki dołączyli jednak Amerykanie, w postaci Tate'a Frantza , Estończycy, których reprezentuje Arti Aigro , czy nawet Ukraińcy - w ostatni weekend bardzo dobrze zaprezentował się Jewhen Marusiak .

Jak się okazuje, to nie koniec nowości. W najbliższy weekend do rywalizacji po ponad dekadzie wrócą bowiem Słowacy. Ostatnim Słowakiem, który pojawił się w elicie był Tomas Zmoray, który wystąpił w kwalifikacjach do konkursu w Klingenthal w sezonie 2013/2014, zajął wówczas 62. miejsce. Co ciekawe, konkurs indywidualny wygrał wówczas... Krzysztof Biegun, a będący na początku kariery Kamil Stoch nie wszedł do drugiej serii.