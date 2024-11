Norweski gwiazdor walczył w powietrzu, a potem to. Komentatorzy nie wytrzymali

Konkurs w Ruce okazał się podobnie problematyczny, jak miało to miejsce w jedynym rozegranym treningu i kwalifikacjach. Wskaźniki nie oddawały tego, co działo się nad zeskokiem i wielu skoczków walczyło w locie o utrzymanie. Jednym z nich był Marius Lindvik. Norweg próbował ze wszystkich sił wyciągnąć jak najdalszą odległość i udało mu się to, choć nie w najlepszym stylu. Wtedy jednak do gry wkroczył amerykański sędzia. Komentatorzy nie mogli się powstrzymać.