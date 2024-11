Kwalifikacje, wpadki, upadek i dyskwalifikacje. Komplet Polaków w Lillehammer

Skoki narciarskie. Kwalifikacje z tańcem z belkami i dyskwalifikacjami

W sobotnich kwalifikacjach do rywalizacji przystąpiło 69 skoczków. Rozpoczęły się one z ósmej bramki. Jako pierwszy skakał reprezentant gospodarzy Soelve Jokerud Strand, który potem został także pierwszym zdyskwalifikowanym zawodnikiem. Potem to samo spotkało Amerykanina Caseya Lersona. Bardzo dobrze zaprezentował się Maximilian Ortner. Austriak, który zastąpił w kadrze mającego problemy zdrowotne Daniela Hubera (on w tym sezonie w ogóle nie wystartuje), skoczył 126,5 m, otrzymując notę 127,3 pkt.