To był "pogrom" na skoczni. 5 dyskwalifikacji, zmiana na podium. Trener Polaków w akcji

Puchar Świata w skokach narciarskich kolejny raz zawitał do Ruki, która - zgodnie ze zwyczajem - przywitała zawodników kapryśną aurą. Obecny sezon został zainaugurowany przed tygodniem w Lillehammer, gdzie byliśmy świadkami serii dyskwalifikacji. Do zaskakujących scen związanych z nieprzepisowymi kombinezonami doszło niegdyś - jeszcze w 2019 roku - także na Rukatunturi. Wówczas skasowano wyniki aż pięciu zawodników, wobec czego doszło do nagłej zmiany na podium. A ówczesny trener polskiej kadry Michal Doleżal komentując całe zajście, "wbił szpilę" Norwegom.