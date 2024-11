Severin Freund bez wątpienia należy do grona najwybitniejszych niemieckich skoczków narciarskich. W jego drużynowym dorobku znajduje się mistrzostwo olimpijskie z 2014 roku, złoto, srebro i brąz mistrzostw świata oraz trzy srebra czempionatu globu w lotach. Indywidualnie także ma się czym pochwalić - jest mistrzem i wicemistrzem świata z 2015 r., do tego w tym samym roku dołożył Kryształową Kulę, a dwanaście miesięcy wcześniej wywalczył tytuł w lotach . W sezonach 2013/14, 14/15 i 15/16 nie schodził z końcowego podium Pucharu Świata.

W 2006 roku 18-letni Freund usłyszał jednak w szpitalu w Monachium, że nie ma co liczyć na karierę w profesjonalnym sporcie. Powodem miała być wykryta padaczka ogniskowa. Opowiedział o tym na łamach "Welt am Sonntag", niedzielnego wydania gazety "Die Welt". Swój pierwszy atak miał w 2004 r.

- Sąsiadujący z nami lekarz rodzinny przyszedł szybko. W tym czasie w naszej okolicy odbywał się festiwal folklorystyczny i pierwsze pytanie prawdopodobnie brzmiało: "Czy to ma coś wspólnego z upojeniem alkoholowym?". Na szczęście, kiedy znów zacząłem reagować, kiedy mogłem odpowiedzieć, uwierzyli mi. Tego dnia i później byłem w szoku, czułem się zagubiony. W październiku 2006 roku, rok przed ukończeniem szkoły średniej, dostałem drugiego ataku. Znowu to było w nocy - rozpoczął.

Severin Freund ujawnił, że choruje na padaczkę ogniskową

Nigdy wcześniej publicznie nie poinformował o swojej chorobie, dochował tajemnicy aż do teraz. Nie chciał, by tłumaczono nią słabszą formę, by ciągle o to pytano. Jak dodał, wiele lat temu jedna z gazet miała opublikować artykuł ujawniający sprawę, ale skoczkowi udało się do tego nie dopuścić.