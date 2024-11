Stoeckl nie gryzł się w język. Porównał Polaków do ich rywali, duża różnica

Alexander Stoeckl komentuje skoki Polaków

" Było zbyt dużo chwiejności. Widzieliśmy dobre skoki w przypadku niektórych zawodników, ale brakowało powtarzalności. To oczywiście odbija się na rezultatach " - oceniał występ Polaków na inauguracji Pucharu Świata Alexander Stoeckl. Jak sam stwierdził, Polacy są jednak głodni sukcesów i gotowi do poprawy.

Stwierdził też, że ma zaufanie do Thomasa Thurnbichlera i jedynie, co teraz mogą robić, to cierpliwie czekać na rezultaty jego wytężonej pracy z kadrowiczami. Stoeckl został zapytany również o to, co różni polskich skoczków od np. odnoszących sukcesy od samego początku sezonu Austriaków.