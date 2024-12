Niemiec jak Adam Małysz, w grze wielka stawka. Robi się gorąco

Pius Paschke w wieku 34 lat osiągnął życiową formę. Sezon 2024/25 idzie mu jak z płatka. W Lillehammer wraz z drużyną wygrał mikst, by potem być 1. i 2. w konkursach indywidualnych. W Kuusamo zajął 1. oraz 7. miejsce, a w Wiśle 3. i 1. W zeszły weekend karuzela Pucharu Świata w skokach narciarskich zawitała w końcu do Niemiec. Paschke jakby jeszcze dostał wiatru w żagle i wygrał oba konkursy w Titisee-Neustadt , a przecież triumfował jeszcze w duetach z Andreasem Wellingerem. Oczywiście gdyby piątkowe dwuosobowe rywalizacje rozbić na czynniki pierwsze, to także nie miałby sobie równych.

