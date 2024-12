"Szymek skacze pewnie. Nie było zatem problemu. Nikt się nawet nie zastanawiał nad tym, czy on sobie poradzi w Ruce, bo skacze naprawdę dobrze . W jego skokach nie ma żadnych niepewnych ruchów" - deklarował szkoleniowiec.

Skoki narciarskie. Szymon Byrski zwraca na siebie uwagę

Byrski w sobotę zajął w Ruce 23. miejsce po skokach na 130,5 i 135,5 m, z kolei w niedzielę zaprezentował się już dużo słabiej, bo odległość 109,5 m dała mu dopiero 35. lokatę i brak awansu do drugiej serii. Mimo to utalentowany 16-latek i tak zachwyca, a ostatnio uwagę na niego zwrócił trener Ryoyu Kobayashiego, co Topór zdradził w programie "Trzecia seria" na youtubowym kanale TVP Sport.