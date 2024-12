Głośno o tym, co zrobili trenerzy i Jakub Wolny. Thomas Thurnbichler przerywa milczenie

Jakub Wolny, Thomas Thurnbichler i Maciej Maciusiak powtórzyli "cieszynkę" Tomasza Pilcha. Ujawnili powód

"Pożyczyliśmy od Tomka tę cieszynkę. Ustaliliśmy z Maćkiem, że jeśli ktoś skoczy powyżej 135 metrów, to ją zrobimy. I tak wyszło. Chyba stało się to małym wewnętrznym żartem w naszej grupie, a to dobrze. To nie żart z Tomka. Po prostu to podłapaliśmy i użyliśmy jako coś, co może poprawić nastroje i stworzyć pozytywną atmosferę. Wiem, że Tomek miał spore problemy na treningach w Ruce. Tych nieoficjalnych, bo w kolejnych właśnie nie wziął udziału. A w sobotę wyraźnie nie śledził tego, jak układają się wyniki konkursu. Skupił się na sobie, poczuł, że coś w tym skoku zagrało i pewnie dlatego się ucieszył. Wzięliśmy to od niego, ale na pewno nie po to, żeby się z niego naśmiewać" - wytłumaczył Thomas Thurnbichler w rozmowie z portalem Sport.pl