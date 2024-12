Sekret Paschke ujawniony. Nagle pada nazwisko Polaka. "To jest niemożliwe"

Obecnie trwające zimowe zmagania jak na razie mają jednego bohatera . Jest nim Pius Paschke, który ewidentnie przeżyła swoją drugą młodość i pokazuje innym skoczkom miejsce w szeregu . Za nim choćby idealny weekend przed własną publicznością. W Titisee-Neustadt 34-latek triumfował w obu konkursach indywidualnych. Dorzucił do nich skalp w zmaganiach duetów. Przedstawiciel naszych zachodnich sąsiadów obecnie jest po prostu nie do zatrzymania.

"Jak on to robi?" - to pytanie zadają sobie pewnie teraz kibice oraz pozostali zawodnicy niepotrafiący doszlusować poziomem do podopiecznego Stefana Horngachera. Próby rozłożenia skoków 34-latka na czynniki pierwsze podjął się na łamach "sport.tvp.pl" uznany trener, Sławomir Hankus. "Oglądaliśmy wideo z tego, jak on najeżdża na próg. I to jest wręcz niemożliwe" - rozpoczął wypowiedź szkoleniowiec SMS Szczyrk.