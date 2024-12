Choć Stefan Kraft nie wygrał żadnego konkursu Pucharu Świata w pierwszym etapie, to nie można powiedzieć, że skakał źle. Na starcie w Lillehammer był dwukrotnie czwarty, w Kuusamo dwa razy stanął na podium, w Wiśle i Engelbergu również wchodził na "pudło". Gorzej mu poszło tylko w Titisee-Neustadt, gdzie zajął 11. i 9. lokatę. Powrót na niemiecką ziemię już w Turnieju Czterech Skoczni mógł się malować złowrogo, ale na Schattenbergschanze w Oberstdorfie Austriak sięgnął po 44. pucharowy triumf i objął prowadzenie w imprezie.

Jak przyznał w poniedziałkowym wywiadzie dla niemieckiego Eurosportu, w ostatnich dniach przed TCS musiał wyeliminować błąd w swoich skokach. - Teraz po raz pierwszy w tym sezonie oddałem dwa dobre skoki Stefana Krafta i wszystko się udało. To był inny Kraft, niż wcześniej. W okresie świątecznym pracowaliśmy nad słabym punktem, miałem mały problem z pozycją rozbiegową, ale rozwiązałem go w niedzielę. Potrzebuję jeszcze kilku takich skoków, żeby znowu poczuć się normalnie. To będzie dla mnie wspaniały turniej - przyznał 31-latek.