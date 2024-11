Thurnbichler mocno zaskoczył. Nagle padły takie słowa o Kubackim

Thomas Thurnbichler zachwycony Dawidem Kubackim. "Nie podąża ślepo za trenerem"

Podobne marzenie ma, jak się okazuje, trener polskiej reprezentacji, Thomas Thurnbichler. Austriacki szkoleniowiec w rozmowie z TVP Sport przyznał, że doskonale rozumie, że niektórzy jego podopieczni mogą czuć swego rodzaju niepewność i niepokój , co może być spowodowane właśnie słabymi wynikami minionej zimy. Uważa on jednak, że polska kadra najgorsze ma już za sobą.

" To nic zaskakującego, że kiedy ci nie idzie, frustracja może narastać. Ale sądzę, że wszystkimi odbytymi rozmowami, a następnie pracą w kolejnych miesiącach wyczyściliśmy się z tego, co było. I poszliśmy naprzód jako ekipa " - oznajmił.

Thomas Thurnbichler także wierzy w możliwości swojego podopiecznego. Austriak przyznał, że Dawid Kubacki ma zadatki na zostanie wielką legendą skoków narciarskich. Nagle... zaczął obsypywać 34-latka komplementami. "Przyznam, że bardzo doceniam to, jaki jest Dawid. On nie podąża ślepo za trenerem. Jest bardzo dociekliwy, dopytujący, upewniający się. To wymagający zawodnik. Potrzebuje jasnego komunikatu, określonej wizji. To cechuje wielkich sportowców" - podkreślił.