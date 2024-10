Trudny czas polskiej zawodniczki, nagle wyznała. "Zostaje nas coraz mniej"

"Medal mistrzostw Polski jest ulgą, bo to nie były to dobre skoki, jednak mieściły się w granicach. Nie było tak, jak na ostatnich zawodach, gdzie przyjeżdżałam i wymyślałam skoki narciarskie. Głowa była tam, gdzie powinna być. Jest to srebro, które smakuje trochę jak złoto.” – Nicole Konderla przyznała w rozmowie z dziennikarzami po zawodach.

