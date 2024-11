"Na pewno będzie kontaktował się z juniorami. Sam zgłosił chęć pomocy w szkoleniu kobiet. Chcemy też, aby edukował naszych trenerów (...). Będzie też potrzebny do kontaktów z Międzynarodową Federacją Narciarską . Niestety, ale realnie patrząc, aby się liczyć, trzeba mieć tam swojego krzykacza. Alex będzie brał udział w spotkaniach z FIS" - ujawnił jego kompetencje na łamach TVP Sport Adam Małysz .

50-latkowi bardzo zależy na sukcesach "Biało-Czerwonych, co widać po jego ogromnym zaangażowaniu. Austriak regularnie odwiedza kraj nad Wisłą i nie chce na tym poprzestać. O szczegółach wybitny fachowiec opowiedział norweskiemu dziennikowi "Dagbladet". "Język niemiecki i norweski należą do tej samej grupy językowej, więc nie było tak strasznie trudno, lecz polski należy już do innej grupy ze skomplikowaną gramatyką. Wiem, że będzie mi bardzo trudno, ale zdecydowałem się nauczyć tego języka, najpierw w prostej wersji mówionej" - oznajmił szkoleniowiec, którego słowa cytuje PAP.