- W mojej głowie to nadal nie jest jakiś wielki sukces. Przez to, że tak długo na to pracowaliśmy, ja tak długo starałem się osiągnąć ten cel i trochę tak za historiami innych sportowców, kiedy ten medal olimpijski udało nam się zdobyć, to nie wiem tak do końca czego sam się spodziewałem. Co miałoby się zmienić lub wydarzyć. To coś się nie wydarzyło. Nic się nie zmieniło. Ze mną głównie została trochę gorycz po tej porażce. I dobrze, jestem bardzo zadowolony, że to czuję. Bo gdybym czuł, że spełniłem swoje marzenie, to prawdopodobnie już nie odbijałbym piłki - stwierdził Bartosz Kurek.