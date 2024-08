Siatkarz polskiej kadry pokrzywdzony? Burza po decyzji organizatorów, a Francuzi się cieszą

Reprezentacja Polski w finale turnieju olimpijskiego została rozbita przez Francuzów , którzy po trzysetowym meczu obronili tytuł wywalczony w Tokio. "Biało-Czerwonym" pozostało z kolei zadowolić się srebrem , co i tak jest dużym sukcesem, biorąc pod uwagę fakt, że poprzedni i do niedawna jedyny krążek igrzysk nasi siatkarze zdobyli w 1976 roku.

"Nie jestem głupi, wiem, jak wielki to sukces. Ale w tym momencie jestem rozczarowany. Jestem rozczarowany, bo mieliśmy pecha. Dotknęło nas tyle kontuzji w ważnych momentach... To oczywiście nie jest usprawiedliwienie, bo nie było nim w czasie meczu z USA, kiedy to się stało. Ale powtórzyć coś takiego dwa razy z rzędu, na takim poziomie, w tak ważnym turnieju, to niemal niemożliwe" - mówił trener Polaków po finale.