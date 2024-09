Sensacyjny transfer siatkarskiego gwiazdora. Poszedł śladami Bartosza Kurka

Earvin Ngapeth to jeden z najlepszych siatkarzy ostatniej dekady. Przez lata był porównywany do Wilfredo Leona i wśród ekspertów trwały dyskusje, który z tej dwójki powinien być nazywany najlepszym siatkarzem świata . Choć wydawało się, że w ostatnich sezonach nieco spuścił z tonu, w 2024 roku jeszcze raz udowodnił klasę - poprowadził reprezentację Francji do złota igrzysk olimpijskich w Paryżu.

W dodatku sam został wybrany MVP turnieju. I choć ten wybór wzbudził nieco wątpliwości, to jednak z pewnością 33-letni Francuz udowodnił, że jest za wcześnie, by wyrzucać go poza nawias światowej czołówki. I to mimo licznych skandali, które przez lata były jego udziałem - we Włoszech przyłapano go za jazdę pod wpływem alkoholu, w Brazylii trafił do aresztu. Po świetnych igrzyskach aż do drugiej połowy września pozostawał jednak bez klubu - a przecież siatkarskie transfery, zwłaszcza tak wielkich gwiazd, są zwykle dopinane już na początku roku.