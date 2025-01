Leon wrócił do meczu z USA. Trudne pytanie i rozbrajająca szczerość. „Pan Bóg”

Reprezentacja Polski wróciła z Paryża ze srebrem. Podopieczni Nikoli Grbicia przełamali olimpijską klątwę i stanęli na podium po 48 latach przerwy . Kibicom szczególnie mocno w pamięć zapadł półfinałowy mecz ze Stanami Zjednoczonymi. Po heroicznym boju zdziesiątkowana kontuzjami kadra Biało-Czerwonym pokonała Amerykanów 3:2 i awansowała do finału.

Leon był jednym z filarów naszej drużyny. Prezentował kapitalną formę i walnie przyczynił się do wielkiego sukcesu drużyny. Fani docenili postawę doświadczonego siatkarza i swoimi głosami zapewnili mu trzecie miejsce w Plebiscycie Przeglądu Sportowego i Telewizji Polsat.

- To, że znalazłem się na podium, to zasługa przede wszystkim kibiców, którzy uwielbiają siatkówkę i oddali swoje głosy na mnie. Dziękuję im za to bardzo, podobnie jak dziękuję mojej rodzinie i oczywiście Panu Bogu. Wierzę, że trzyma mnie za rękę - powiedział Leon tuż po zakończeniu gali.