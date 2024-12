Siatkarski nokaut na koniec hitu. Reprezentantka Polski na celowniku

Spotkanie lepiej rozpoczęły siatkarki BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała. W pierwszych akcjach skuteczna była atakująca Kertu Laak, do tego gospodyniom udało się zablokować atak Jeleny Blagojević. I bielszczanki prowadziły już 13:9. Siatkarki obu drużyn w pierwszym secie miały sporo problemów z przyjęciem. Lepiej korzystał z tego BKS, który przy kłopotach rywalek zdołał w pierwszej partii ustawić aż siedem punktowych bloków - to był kapitalny wynik. Łodzianki nie znalazły sposobu, by postawić się rywalkom, i przegrały wyraźnie - 18:25.

Reklama