Siatkarski nokaut w Lidze Mistrzyń. Polski zespół z ważnym awansem

Również początek spotkania w Łodzi był wyrównany. Ale jako pierwsze rywalkom odskoczyły gospodynie. Kiedy kontratak wykończyła Terry Enweonwu, zespół Budowlanych prowadził 11:8. Włoszka na mecz trzeciej kolejki była gotowa do gry - trener Maciej Biernat przed spotkaniem cieszył się zresztą, że w końcu w tym sezonie ma do dyspozycji pełen skład 14 siatkarek. W pierwszym secie Enweonwu wspierała przyjmująca Paulina Damaske, która czujnie grała przy siatce . W drugiej części seta łodzianki zupełnie zdominowały przeciwnika, rozbijając Vasas aż 25:14.

Już niemal tradycyjnie przy okazji spotkań Ligi Mistrzyń już w pierwszym secie nie obyło się bez nerwów związanych z decyzjami sędziów . Tym razem chodziło o akcję w samej końcówce i interpretację challenge'u. Z kontrowersyjną decyzją pary sędziowskiej nie mógł się pogodzić trener Biernat, co skończyło się żółtą kartką.

Liga Mistrzyń siatkarek. Zespół PGE Grot Budowlanych Łódź nie dał szans rywalkom

Na początku drugiego seta w szeregi łódzkiej drużyny wdarło się nieco rozkojarzenia. Problemem było usunięcie tłustej plamy z boiska, co spowodowało krótką przerwę. I to zespół z Węgier prowadził dwoma punktami. Gospodynie szybko jednak uspokoiły sytuację i z nawiązką odrobiły straty. W grze Vasasu coś wyraźnie się zacięło, zespół Budowlanych wkrótce wygrywał już 11:7. Przewaga wzrosła do wyniku 17:10, ale wtedy w grze gospodyń coś się zacięło.