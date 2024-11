Tragiczne wieści ze Stanów. Nie żyje polski siatkarz, miał zaledwie 23 lata

Krzysztof Kowalski sukcesy odnosił już od najmłodszych lat. Zawodnik miał to szczęście, że karierę rozpoczął w ośrodku słynącym z dobrego szkolenia młodzieży. Na szerokie wody siatkarz wypłynął w plusligowych wówczas Czarnych Radom. Wraz z kolegami sportowiec należał do krajowej czołówki i brał między innymi udział w mistrzostwach Polski kadetów. Po owocnym czasie spędzonym w ojczyźnie, gracz postawił na rewolucję w swoim życiu, wylatując do Stanów Zjednoczonych. Za oceanem zdobywał punkty dla Georgetown College.

