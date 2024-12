Asseco Resovia Rzeszów w ostatniej kolejce PlusLigi pokonała PSG Stal Nysę, w czym duża zasługa Bartosza Bednorza, który zdobył w tym meczu 21 punktów. Przyjmujący świetnym występem zwrócił na siebie uwagę PZPS, który nominował go do tytułu "reprezentanta kolejki", po który zresztą siatkarz później sięgnął. Co zaskakujące, Bednorza nie zdecydowała się za to wyróżnić PlusLiga - na oficjalnej stronie rozgrywek doceniono innych zawodników.