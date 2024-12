Fatalne wieści od polskiego siatkarza. Alarm w drużynie, kolejny cios w kadrowicza Grbicia

Bartosz Bednorz to jeden z liderów Asseco Resovii w tym sezonie, ale również jego nie ominął pech. Mimo że w niedzielnym meczu z PSG Stalą Nysa spisał się świetnie i zdobył 21 punktów, zbyt dobrze wspominał go nie będzie. Po spotkaniu sam reprezentacyjny przyjmujący przekazał bowiem niepomyślne wieści - prześwietlenie wykazało, że złamał palec. To oznacza przerwę w grze. Na Asseco Resovię spada więc kolejny cios.