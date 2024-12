Leon nie wyhamował, sędzia runął z góry na parkiet. A co zrobił Semeniuk. Sceny w Lidze Mistrzów

Wiele rzeczy kibice widzieli już w siatkarskiej Lidze Mistrzów, ale tego, by sędzia główny runął z całym stanowiskiem dwa metry w dół - zapewne nie. A stało się to w końcówce meczu Sir Susa Vim Perugia - Saint Nazaire, gdy atakujący gości Henri Leon nie zdołał wyhamować przed osłoniętym stołkiem sędziego. Kamil Semeniuk cieszył się już z kolegami z punktu, a sekundę później patrzył już, co się dzieje z arbitrem. Rumun Paul Catalin Szabo-Alexi wyszedł z groźnego zajścia bez szwanku, sam... uspokajał zszokowanych siatkarzy.